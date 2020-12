Communiqué de presse

Paris, le 9 décembre 2020

Avis « Le travail à domicile auprès des personnes vulnérables : des métiers du lien »

Le CESE alerte sur l'insuffisante reconnaissance du travail à domicile auprès

des personnes vulnérables

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a adopté ce jour l'avis « Le travail à domicile auprès des personnes vulnérables : des métiers du lien ».

La crise sanitaire liée à la pandémie de SARS-CoV-2 a mis en lumière l'insuffisante valorisation de certaines professions qui font pourtant la preuve de leur utilité au plus près de la vie des Français. C'est le cas des métiers s'exerçant à domicile, auprès de personnes vulnérables (enfants, personnes en perte d'autonomie et touchées par la maladie ou le handicap ). Celles et ceux qui les exercent ne bénéficient pas, selon le CESE, d'une juste reconnaissance de leur rôle pour répondre à nos besoins actuels et futurs en matière de lien social et de solidarité, particulièrement lorsqu'il s'agit d'unir les générations.

Par ailleurs, alors même que les besoins augmentent largement du fait du vieillissement de la population française, les mesures annoncées dans le cadre du Ségur de la Santé ne concernent que très partiellement ces professions qui, pourtant, traversent une grave crise de recrutement en raison de rémunérations faibles et de conditions de travail pénibles. Les conditions d'emploi, qui dans le secteur se caractérisent par la prédominance du temps partiel, contribuent également à ce défaut d'attractivité.

Pour le CESE, il est primordial de revaloriser ces métiers, véritables vecteurs de la solidarité nationale. Il s'agit également d'activer un levier substantiel d'égalité et de mixité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui se répartissent encore trop souvent en fonction de représentations stéréotypées des compétences à partir du genre.

Afin d'assurer à ces salariées (des femmes, dans leur immense majorité) la reconnaissance professionnelle qu'elles méritent, le CESE formule plusieurs préconisations, parmi lesquelles :

Prendre en compte l'ensemble des temps de travail nécessaires aux interventions auprès des personnes vulnérables

Les difficultés de recrutement dans les métiers du soin et du "prendre soin" sont aggravées par la détérioration tant de leurs conditions d'exercice, mise en évidence de manière accrue lors de la pandémie de Covid, que de leur mode de rémunération.

LeCESE préconise de comptabiliser et de rémunérer l'ensemble des temps d'accompagnement y compris ceux consacré à la convivialité et aux loisirs ainsi qu'à la vigilance sur l'état physique et moral de la personne aidée. Cette exigence implique un assouplissement de la gestion des plannings des services d'aide à domicile. Le financement des interventions sur la base d'un forfait horaire global doit être généralisé pour permettre ces marges de manœuvre organisationnelles.

Former et qualifier les personnels

Faire, à terme, du DEAES la certification de référence exigible pour l'accompagnement des personnes dépendantes.

Adapter et développer la VAE dans la filière pour qualifier les salariées actuellement en fonction en s'appuyant sur les OPCO des branches concernées.

Inscrire les objectifs de formation du secteur médico-social dans les contrats de plan régionaux de développement de la formation et de l'orientation professionnelle.