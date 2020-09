Le CICR doit licencier une soixantaine de personnes à Genève

Genève (awp/ats) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui fait face à des difficultés, doit supprimer 95 postes à son siège de Genève. Avec les départs à la retraite et "d'autres facteurs", le nombre de licenciements atteint une soixantaine.

Partout, "les effets négatifs du Covid se sont fait sentir, y compris sur le plan financier", explique l'organisation dans une déclaration à Keystone-ATS pour annoncer l'étendue de ce dispositif. "Le CICR n'est pas épargné et prend aujourd'hui des mesures pour réduire les coûts de son fonctionnement et de ses opérations".

Pour 2020, le déficit devrait atteindre 130 millions de francs suisses. Des économies de 25 millions sont prévues. Outre les efforts au siège, plusieurs centaines de postes seraient menacés sur le terrain. L'organisation emploie plus de 20'000 personnes.

Le CICR précise que des mesures de "responsabilité sociale" accompagneront ceux qui seront licenciés. "Ces décisions reflètent la nécessité absolue de modifier nos priorités et d'optimiser les coûts", dit l'organisation.

Les ressources seront réaménagées entre les zones les plus importantes et "celles qui le sont moins". Un effort considéré comme indispensable pour éviter "de devenir inefficaces" dans un contexte mondial "de plus en plus exigeant", estime encore l'organisation.

ats/fr