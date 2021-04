Le CNES choisit Safran pour l'instrumentation et la télémesure du nouveau démonstrateur de lanceur réutilisable Callisto

Le CNES, l'Agence spatiale française, a sélectionné Safran Data Systems pour fournir les équipements d'instrumentation et de télémesure du nouveau démonstrateur de lanceur réutilisable Callisto.

Durant toutes les phases de développement et d'exploitation de ce nouveau lanceur Callisto, Safran Data Systems travaillera aux côtés du CNES et ses partenaires DLR et JAXA.

Jean-Marc Astorg, Directeur des Lanceurs au CNES, déclare : « L'objectif est de voler jusqu'à 25 km d'altitude et d'effectuer toutes les manoeuvres nécessaires afin d'atterrir à proximité de la rampe de lancement, avec une précision de quelques mètres. Et bien sûr, de réutiliser le même véhicule cinq fois ! »

Le CMA proposé, couramment utilisé pour les essais en vol de missiles et l'instrumentation de lanceurs, est une technologie robuste et éprouvée avec déjà plusieurs milliers d'heures de vol à son actif. Grâce à une coopération de plus de 40 ans avec l'ensemble des acteurs clés du centre de Kourou, Safran Data Systems dispose d'une grande expérience des pratiques et standards d'instrumentation et de télémesure du CNES. La même technologie vole également aujourd'hui sur Ariane 5 afin d'assurer une sécurité renforcée pendant les premières minutes du lancement.

Safran Data Systems fournira plusieurs unités d'acquisition de données CMA pour recueillir et traiter les données de la plupart des instruments, capteurs et caméras vidéos embarqués dans le lanceur en générant un flux de télémesure envoyé en temps réel vers le centre de contrôle au sol. Ces CMA assureront en parallèle la transmission des commandes provenant du sol vers l'ordinateur de bord. Cette liaison montante permettra d'améliorer le guidage du lanceur pendant sa phase retour par rapport à son point d'atterrissage.

Callisto est un véhicule mono-étage réutilisable, développé conjointement par le CNES, le DLR (agence spatiale allemande) et la JAXA (agence spatiale japonaise). Ce programme a pour objectifs de mettre au point et de démontrer les technologies nécessaires à la construction et à l'exploitation d'un lanceur réutilisable, ainsi que de préciser l'évaluation de son coût opérationnel. Les premiers vols sont prévus depuis le centre spatial européen de Kourou, en Guyane française.

