Le COVID-19 a fait plus de 600.000 morts au Brésil

RIO DE JANEIRO, 9 octobre (Reuters) - Le Brésil est devenu vendredi le deuxième pays à dépasser la barre des 600.000 morts liés au COVID-19, alors que le gouvernement est très critiqué pour sa gestion de l'épidémie de coronavirus.

Malgré les chiffres avancés vendredi, la campagne de vaccination semble porter ses fruits et le nombre d'infections semble enfin diminuer au Brésil.

Plus de 70% des Brésiliens ont reçu une première dose vaccinale, contre 65% des Américains, où le bilan de l'épidémie a dépassé les 600.000 morts en juin.

Le Brésil semble aussi avoir évité une forte épidémie de variant Delta, le nombre de décès et de contaminations ayant baissé malgré l'arrivée du nouveau variant hautement contagieux.

Le nombre de décès a baissé de 80% par rapport au pic de plus de 3.000 morts par jour enregistré en avril et le Brésil n'est plus l'un des pays ayant un des nombres de décès quotidiens les plus élevés au monde. (Reportage Pedro Fonseca; version française Camille Raynaud)