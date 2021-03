Le COVID-19, troisième cause de mortalité aux USA en 2020

31 mars (Reuters) - Le COVID-19 a été la troisième cause de décès l'an dernier aux Etats-Unis, derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer, montre une étude publiée mercredi par les Centres américains de prévention et de contrôle des maladies (CDC).

La maladie due au nouveau coronavirus SARS-CoV-2 a été la cause primaire ou contributive de 377.883 décès dans le pays en 2020, avec un taux de mortalité particulièrement élevé chez les personnes âgées, selon ce document.

Le taux global de mortalité aux Etats-Unis a augmenté pour la première fois depuis 2017, de près de 16%, pour un total de 3.358.814 morts, notent les CDC. A lui seul, le COVID a provoqué une augmentation de 11,3%. (Vishwadha Chander et Caroline Humer, version française Jean-Stéphane Brosse)