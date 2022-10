Le COVID long à 12 mois persiste à 18 mois, selon une étude

Les conclusions sont tirées d'une vaste étude portant sur 33 281 personnes en Écosse qui ont été testées positives au coronavirus. La plupart des résultats sont conformes à ceux d'études antérieures, plus petites.

Parmi un sous-ensemble de 197 survivants d'infections symptomatiques par le SRAS-CoV-2 qui ont répondu à des enquêtes après 12 mois et 18 mois, la plupart ont signalé des symptômes persistants aux deux moments, ont rapporté les chercheurs dans Nature Communications.

Les taux d'absence de guérison à 12 mois étaient de 11 %, avec 51 % de guérison partielle et 39 % de guérison complète. Les taux à 18 mois étaient de 11% d'absence de guérison, 51% de guérison partielle et 39% de guérison complète.

Les infections asymptomatiques n'étaient pas associées à un long COVID. Mais parmi les 31 486 personnes atteintes d'infections symptomatiques, près de la moitié ont signalé une guérison incomplète entre six et 18 mois.

Un total de 3 744 participants atteints d'infections symptomatiques ont rempli des questionnaires à deux reprises au cours de l'année suivante. À six mois, 8 % n'ont signalé aucune guérison, 47 % une guérison partielle et 45 % une guérison complète. Ces taux avaient à peine changé à 12 mois, avec 8 % ne signalant aucune guérison, 46 % une guérison partielle et 46 % une guérison complète.

Un patient sur 20 présentant une infection symptomatique n'a signalé aucune guérison lors du suivi le plus récent, ont indiqué les chercheurs.

"Notre étude est importante parce qu'elle ajoute à notre compréhension du COVID long dans la population générale, et pas seulement chez les personnes qui doivent être admises à l'hôpital avec le COVID-19", a déclaré Jill Pell, responsable de l'étude à l'Université de Glasgow, dans un communiqué.

La COVID-19 était plus probable chez les patients qui avaient été hospitalisés et chez ceux qui étaient plus âgés, de sexe féminin, défavorisés sur le plan socio-économique et souffrant de problèmes de santé préexistants. Les symptômes persistants les plus courants étaient l'essoufflement, les douleurs thoraciques, les palpitations, ainsi que la confusion et le "brouillard cérébral".

Les chercheurs ont également constaté que la vaccination avant l'infection semblait protéger contre certains symptômes à long terme.

Les chercheurs ont également interrogé près de 63 000 personnes dont les tests COVID-19 n'étaient que négatifs, afin de faire la distinction entre les problèmes de santé qui sont dus au COVID-19 et les problèmes de santé auxquels on pourrait s'attendre dans la population générale.