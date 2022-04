Le COVID pèse de moins en moins sur le marché du travail américain

Dans l'ensemble, le rapport mensuel de référence du gouvernement sur les emplois non agricoles publié vendredi a montré que, selon plusieurs paramètres - notamment le nombre total de chômeurs qui est passé sous la barre des 6 millions et un taux de chômage de 3,6 % - le marché du travail américain s'est pratiquement remis du coup dévastateur porté au cours des deux premiers mois de la pandémie, lorsque 22 millions de personnes ont été mises au chômage.

Le rapport principal et une enquête complémentaire ont illustré le recul rapide de la pandémie et ont coïncidé avec des données sanitaires récentes montrant le moins de nouvelles infections depuis juillet et les hospitalisations de la semaine dernière, en moyenne les plus basses depuis la poussée initiale de mars et avril 2020.

"Il y a encore des défis à relever", a déclaré le secrétaire au travail Marty Walsh dans une interview. Mais "on peut presque sentir l'humeur du pays changer".

Graphique : Les femmes d'âge mûr dans la population active

Une

litanie de points de données a dépeint un tableau de l'emploi qui rappelle février 2020, alors annoncé comme l'un des marchés du travail les plus forts de l'après-guerre. Parmi eux :

* Le taux de participation des femmes âgées de 25 à 54 ans à la population active, qui a connu une reprise inégale, a fait le plus grand bond depuis juin 2020, soit sept dixièmes de point de pourcentage. Maintenant à 76,5 %, il n'est plus qu'à quatre dixièmes de point du niveau où il se trouvait avant la pandémie.

* La mesure la plus large du chômage, qui prend également en compte les personnes marginalement rattachées à la population active ou travaillant à temps partiel pour des raisons économiques, est tombée à 6,9 %, en dessous du niveau de février 2020 et à une fraction du niveau le plus bas jamais atteint.

* L'emploi global a grimpé à seulement 1% en dessous de son niveau pré-pandémique, mais les groupes minoritaires ont plus que complètement récupéré : L'emploi total chez les Noirs, les Hispaniques et les Asiatiques dépasse maintenant les niveaux de février 2020.

Graphique : Reprise de l'emploi par race

Le rapport a également montré que la maladie elle-même avait son plus faible impact sur le comportement des travailleurs depuis le début de la pandémie.

Seulement 874 000 personnes ont été signalées comme n'ayant pas cherché à travailler au cours des quatre semaines précédentes en raison du COVID-19, contre 1,23 million en février et 1,81 million en janvier, lorsque la variante Omicron a fait grimper les infections aux États-Unis à un niveau record.

En mai 2020 - le premier mois où le Bureau of Labor Statistics a lancé son enquête complémentaire sur les effets de la pandémie sur le marché du travail - quelque 9,7 millions de personnes n'avaient pas cherché de travail en raison de l'épidémie de coronavirus.

"Les gens se sentent plus à l'aise pour retourner au travail", a déclaré M. Walsh. "Plus de gens (font) du shopping. L'hôtellerie et les loisirs en profitent vraiment."

Graphique : COVID-19 a empêché moins de personnes de chercher du travail

. Et seulement 10 % des personnes ayant un emploi ont déclaré avoir télétravaillé ou travaillé à domicile en raison de COVID-19, un chiffre qui représente environ 15,8 millions de travailleurs. Il s'agit également d'un niveau bas de l'ère pandémique et représente environ un tiers du nombre de personnes déclarant avoir besoin de travailler à distance en mai 2020.

"Je ne sais pas ce que sera la nouvelle normalité, mais c'est un bon signe pour que davantage de personnes entrent dans la population active", a déclaré M. Walsh. Le défi dans les mois à venir est que "nous allons commencer à manquer de personnes", un fait qui, selon lui, devrait faire des efforts pour augmenter l'immigration une priorité.

Dans les conversations avec les employeurs, "personne ne m'a dit que c'était une mauvaise idée".

Graphique : Moins de personnes ont été tenues à l'écart du lieu de travail par COVID-19