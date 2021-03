Le CRCIC participe au Mois de la prévention de la fraude 2021 #MPF2021

BURLINGTON, Ontario, 01 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) est ravi de participer, une fois de plus, au Mois de la prévention de la fraude en collaboration avec le Bureau de la concurrence, la Gendarmerie royale du Canada et le Centre antifraude du Canada.



La fraude et les arnaques peuvent prendre de nombreuses formes et avoir des répercussions à long terme sur les victimes. La fraude à l’immigration peut se révéler dévastatrice chez les personnes et les familles souhaitant s’établir au Canada. L’usurpation de l’identité des consultants en immigration est l’une des fraudes les plus répandues. Par conséquent, nous demandons aux clients potentiels de vérifier si leur consultant en immigration est inscrit à notre registre public.

« Nous nous préoccupons du fait que le public ne sait pas exactement qui est autorisé, en vertu de la loi, à offrir des services de consultation en immigration, surtout dans les pays où l’on fait plus souvent appel à des agents qu’à des CRIC (consultants réglementés en immigration canadienne) », a affirmé John Murray, président et chef de la direction du CRCIC. « Notre objectif vise à inciter le public à vérifier si leur consultant en immigration est inscrit à notre registre public et à expliquer la distinction qui existe entre un CRIC, un agent et une personne non autorisée. »

Pour appuyer notre message, nous lançons plusieurs initiatives ce mois-ci, notamment une campagne numérique à l’étranger ciblant les immigrants potentiels, les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires, ainsi qu’une campagne de médias sociaux sur Facebook, Twitter et LinkedIn pour fournir des conseils visant à prévenir la fraude dans les différentes langues parlées par les immigrants potentiels. Après une collaboration fructueuse avec les représentants du Haut-Commissariat du Canada en Inde, qui consistait à offrir des webinaires dans la région du Panjab dans le cadre d’un effort conjoint pour encourager le public à faire appel à des représentants autorisés, nous en sommes à produire des vidéos en hindi et en pendjabi pour sensibiliser davantage cet auditoire en plus d’y promouvoir notre application Émigrer au Canada en toute sécurité. Ce partenariat s’est révélé des plus constructifs alors que nous travaillons à réduire l’incidence de la fraude à l’immigration en donnant de l’information aux immigrants potentiels qui leur permettra de prendre des décisions éclairées. Nous avons hâte de promouvoir davantage ces initiatives à l’échelle mondiale en collaboration avec d’autres parties prenantes du secteur de l’immigration.

« La mission du CRCIC est de protéger les consommateurs des services en immigration par l’entremise d’une réglementation efficace des consultants en immigration et par la promotion des avantages à ne retenir que les services de représentants en immigration autorisés », affirme Stanislav Belevici, CRIC et président du conseil d’administration du CRCIC. « Bien que nous mettions l’accent sur cet aspect au cours du Mois de la prévention de la fraude, nous nous y consacrons tout au long de l’année. »

La participation du public est essentielle à la lutte contre la fraude à l’immigration. Le fait de prendre le temps d’apprendre comment vous protéger contre ce type de fraude et de relayer nos messages #VerifiezVotreConsultantEn Immgr et #PréventionFraudeImmgr joue un rôle important. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans la section Fraude à l’immigration de notre site Web.

Participez à la lutte contre la fraude à l’immigration en vous abonnant à nos comptes, en partageant nos conseils sur la prévention de la fraude et en utilisant les mots-clics suivants :

#VerifiezVotreConsultantEn Immgr

#PréventionFraudeImmgr

#MPF2021#

Pour tout autre renseignement, communiquez avec :

Christopher May

Directeur des affaires publiques et des communications

Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC)

Téléphone : 1-877-836-7543| Courriel : cmay@iccrc-crcic.ca

Au sujet du CRCIC

Le CRCIC est l’organisme de réglementation national qui promeut et protège l’intérêt public en encadrant les consultants en immigration et en citoyenneté et les conseillers d’étudiants étrangers réglementés.

Le mandat fédéral du CRCIC découle de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et de la Loi sur la citoyenneté qui stipulent que quiconque fournit des conseils en immigration ou en citoyenneté canadienne moyennant des frais ou une autre forme de rétribution doit être membre en règle du CRCIC, d’un barreau canadien ou de la Chambre des notaires du Québec.

Les personnes qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté canadiens à l’étranger sont assujetties au droit canadien même si elles résident à l'extérieur du Canada.

SOURCE : Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC)