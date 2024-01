Le CSI A50 va-t-il devenir le meilleur indice chinois ?

Les gérants chinois sont en train de bâtir des fonds d'investissement liés au nouvel indice CSI A50, qui, selon les analystes, reflète mieux le paysage économique de la Chine et les priorités du gouvernement que les indices boursiers actuels du pays. Il faut dire que le CSI300, l'indice de Shanghai et Shenzhen, et Hang Seng, celui de Hong Kong, ont coiffé les bonnets d'ânes 2023 des grands indices avec des performances négatives. Le Shanghai Composite n'a pas fait beaucoup mieux.