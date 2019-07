Le CTAG, le Groupe PSA et la Ville de Vigo expérimentent, en milieu urbain, la communication entre les véhicules et les infrastructures, au service de la conduite autonome

Regulatory News:

Pour la première fois en milieu urbain, le CTAG1 et le Groupe PSA (Paris:UG) testent la contribution des technologies de communication pour le développement des fonctions automatisées du véhicule. L’enjeu est de valider la performance de la communication entre le véhicule et les infrastructures dans un environnement urbain complexe. De nouvelles expériences de mobilité seront générées grâce aux technologies de communication IoT (Internet of things), V2X (Vehicle to Everything).

Les tests, réalisés à Vigo, portent sur :

- le stationnement automatisé dans les parkings

- la conduite autonome en zone urbaine

> la régulation de vitesse optimale à l’approche d’un feu de signalisation

> la protection des usagers vulnérables

Grâce à la communication avec l’infrastructure, les deux situations de conduite urbaines testées concourent à l’anticipation et à l’adaptation de la vitesse du véhicule, pour une conduite contrôlée, plus souple, sécurisée et écoresponsable.

Ces expérimentations s’inscrivent dans le cadre du Projet Européen AUTOPILOT2 lancé début 2017. Ce programme explore et évalue la contribution des nouvelles technologies de communication au service de la conduite autonome. Il implique 5 villes européennes dont la ville de Vigo, qui met à disposition les zones urbaines et gère les adaptations nécessaires des infrastructures. Le CTAG pilote le projet et gère les tests techniques. D’autres types de tests seront effectués dans les prochains mois à Vigo.

Ignacio BUENO, Directeur de l’usine de Vigo du Groupe PSA a déclaré : « Ce projet à Vigo vient compléter les expérimentations déjà réalisés par le Groupe PSA en Galice, en Europe et en Chine. Ces initiatives fédèrent l’écosystème qu’il est nécessaire de mettre en œuvre pour le déploiement des technologies de connectivité au service de la conduite autonome. »

Luis MORENO, Directeur Général du CTAG a souligné : « Le projet AUTOPILOT contribue à renforcer la stratégie de recherche du CTAG en tant que centre de référence européen du développement de véhicules intelligents, et consolide le partenariat stratégique avec le Groupe PSA dans le domaine du véhicule connecté et autonome. »

Abel CABALLERO, maire de Vigo : « En participant à ce projet, nous réaffirmons l'engagement de la ville, commencé il y a dix ans, à faciliter l'intégration des technologies de communication modernes aux infrastructures routières et à la circulation automobile. La ville permettra son développement et sa mise en œuvre actuels et futurs. Il est essentiel pour une mobilité des citoyens plus sûre et plus confortable, et renforce nos objectifs de ville intelligente et durable. »

En savoir plus sur le projet AUTOPILOT : http://autopilot-project.eu/

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

À propos du CTAG

CTAG est un centre technologique, privé, créé pour offrir des solutions technologiques avancées au secteur automobile et soutenir l'industrie dans sa modernisation et son adaptation aux nouvelles technologies de ses produits et processus de fabrication. CTAG participe au développement d'innovations et de grands projets industriels depuis la recherche avancée initiale jusqu'à la vie en série. Les domaines de compétence dans lesquels CTAG concentre ses activités sont les procédés de fabrication, les nouveaux matériaux, la sécurité, la validation, l'électronique et les systèmes de transport intelligents. Dans ce dernier domaine, CTAG travaille avec intensité dans le domaine du véhicule autonome et connecté depuis environ 15 ans.

https://ctag.com/fr/

A propos de la Mairie de Vigo

Vigo est une ville de près de 300 000 habitants située dans la communauté autonome de Galice, au nord-ouest de l'Espagne. Centre industriel de Galice et enclave portuaire de référence sur la côte atlantique européenne, la ville concentre une activité importante liée à la fabrication de véhicules automobiles.

1 Centre Technologique de l’Automobile de Galice

2 AUTOPILOT : Automated Driving Progressed by Internet of Thing

