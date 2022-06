Le Cameroun affirme que des soldats ont tué neuf villageois lors d'un usage "disproportionné" de la force

Les quatre soldats étaient à la recherche d'un camarade disparu dans le village de Missong lorsqu'ils sont tombés sur un groupe de villageois en colère pendant la nuit, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

"Dans une réaction inappropriée, inadaptée aux circonstances et manifestement disproportionnée par rapport au refus de coopérer des villageois hostiles ... les soldats, dans une réaction hâtive d'autoprotection ... ont utilisé leurs armes", indique le communiqué.

Les victimes sont quatre hommes, quatre femmes et un nourrisson, précise le communiqué. Un enfant d'un an a été légèrement blessé et emmené à l'hôpital.

La déclaration constitue un aveu inhabituel de la part de l'armée, que les civils et les groupes de défense des droits accusent de nombreux meurtres et abus au cours du conflit séparatiste en cours.

La région du Nord-Ouest du Cameroun est l'une des deux régions anglophones où des combattants sécessionnistes protestant contre la marginalisation perçue par la majorité francophone affrontent les troupes gouvernementales depuis 2017.

L'année dernière, une foule a lynché un officier de la police militaire après qu'il ait tué une fillette de cinq ans en tirant sur une voiture à un poste de contrôle. Un mois plus tard, un policier a tué une fillette de huit ans dans des circonstances similaires.

Le conflit a tué plus de 3 000 personnes et en a déplacé près d'un million depuis son début.

Le ministère a déclaré que les quatre soldats ont été arrêtés et qu'une enquête a été ouverte, et a proposé ses condoléances aux familles des victimes.