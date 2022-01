Le Cameroun assure sa qualification

Cueillis à froid par l'Éthiopie, le Cameroun s'est vite repris avant de l'emporter facilement 4-1. Dans un stade d'Olembé toujours aussi bruyant, Dawa Hotessa a d'abord pris de vitesse la défense camerounaise pour ouvrir le score après quatre minutes de jeu et cueillir à froid tout un peuple. La réaction des hommes de Toni Conceição a été rapide. Bien placé au second poteau sur un centre de Collins Fai, Karl Toko-Ekambi a égalisé d'une tête imparable à la 8e minute de jeu. S'en est suivi une démonstration de force des coéquipiers de Vincent Aboubakar. Le capitaine du Cameroun s'est à nouveau illustré avec un doublé avant que Karl Toko-Ekambi ne s'offre également un deuxième but à la 67e minute de jeu. Grâce à cette victoire, les lions indomptables obtiennent leur qualification pour les huitièmes de finale de leur Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'autre match de la journée, le Burkina Faso s'est imposé 1-0 face au Cap Vert.

par Mickael Pinta (iDalgo)