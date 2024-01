La lutte mondiale contre le paludisme a fait un pas en avant lundi avec le lancement par le Cameroun du premier programme mondial de vaccination systématique contre cette maladie transmise par les moustiques, qui devrait sauver la vie de dizaines de milliers d'enfants chaque année dans toute l'Afrique.

Le vaccin RTS,S, approuvé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et mis au point par le fabricant de médicaments britannique GSK, a été conçu il y a près de 40 ans pour compléter les outils existants, tels que les moustiquaires, dans la lutte contre le paludisme, qui tue chaque année près d'un demi-million d'enfants de moins de cinq ans en Afrique.

Après des essais concluants, notamment au Ghana et au Kenya, le Cameroun est le premier pays à administrer des doses dans le cadre d'un programme de vaccination systématique que 19 autres pays ont l'intention de mettre en place cette année, selon l'alliance mondiale pour les vaccins Gavi.

Environ 6,6 millions d'enfants de ces pays devraient être vaccinés contre le paludisme d'ici à 2024-25.

"Cela fait longtemps que nous attendons un jour comme celui-ci", a déclaré Mohammed Abdulaziz, des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), lors d'une réunion d'information en ligne conjointe avec l'OMS, Gavi et d'autres organisations.

L'urgence est évidente. Les perturbations liées à la pandémie de COVID-19, la résistance croissante aux insecticides et d'autres problèmes ont entravé la lutte contre le paludisme ces dernières années, les cas augmentant d'environ 5 millions d'une année sur l'autre en 2022, selon l'OMS.

Dans l'ensemble, plus de 30 pays du continent ont manifesté leur intérêt pour l'introduction du vaccin et les craintes d'une pénurie d'approvisionnement se sont apaisées depuis qu'un deuxième vaccin a franchi une étape réglementaire clé en décembre.

Le déploiement du second vaccin "devrait permettre de disposer d'une quantité suffisante de vaccins pour répondre à la forte demande et atteindre des millions d'enfants supplémentaires", a déclaré Kate O'Brien, directrice de la vaccination à l'OMS, lors de la réunion d'information.

Ce vaccin R21, développé par l'Université d'Oxford, pourrait être lancé en mai ou en juin, a déclaré Aurelia Nguyen, responsable des programmes de Gavi.

Certains experts ont exprimé leur scepticisme, affirmant que l'attention et le financement ne devraient pas être détournés de la lutte plus large contre ce tueur séculaire et de l'utilisation d'outils de prévention du paludisme tels que les moustiquaires.

Les experts en santé qui ont participé à la réunion d'information ont déclaré que le déploiement s'accompagnait d'une vaste campagne de sensibilisation auprès des communautés afin de lutter contre toute hésitation à l'égard des vaccins et de souligner l'importance de continuer à utiliser toutes les mesures de protection parallèlement aux vaccins.