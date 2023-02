Le Cameroun suspend l'application de covoiturage Yango pour des manquements présumés

Yango, qui appartient au géant technologique russe Yandex, est entré sur le marché camerounais en 2021 avec des opérations dans les principales villes de Yaoundé et Douala.

L'entreprise n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters mercredi.

La décision du gouvernement fait suite à un avertissement adressé en septembre à Yango après que les syndicats de transport se soient plaints de concurrence déloyale.

À l'époque, le gouvernement avait déclaré que Yango devait obtenir une licence de l'autorité de régulation des télécommunications du Cameroun, s'enregistrer auprès du service des impôts et ouvrir un compte bancaire local.

"Les activités de transport public opérées via la plateforme numérique Yango sont suspendues jusqu'à leur mise aux normes", a déclaré le ministre camerounais des Transports, Ngalle Bibehe Jean Ernest Massena, dans un communiqué publié mercredi.

En septembre, il a également été demandé à Yango d'ouvrir un bureau au Cameroun, de déclarer ses tarifs et taxes et de publier ses conditions d'utilisation à l'intention des clients. Massena a déclaré à l'époque que le non-respect de ces exigences constituerait une violation de la loi camerounaise et entraînerait sa suspension.

La société n'a pas répondu publiquement à ces demandes.

Le gouvernement camerounais a subi des pressions pour réprimer les services de taxi clandestins depuis que les prix du carburant ont augmenté ce mois-ci.

Le chef du syndicat national des chauffeurs de taxi, Ernest Zena, a déclaré à Reuters qu'ils avaient rencontré le ministre des Transports mardi et menacé de faire grève si Yango était autorisé à poursuivre ses activités.

"Nous voulons également que le gouvernement ordonne aux différents opérateurs de réseaux mobiles d'empêcher l'application de fonctionner sur leurs réseaux", a déclaré Zena.

Cependant, plusieurs utilisateurs à Yaoundé ont déclaré que l'application fonctionnait toujours mercredi.

Le responsable de la Ligue camerounaise des consommateurs, Delor Magellan Kamseu Kamgaing, a critiqué la suspension de Yango.

"Les activités de Yango garantissent une qualité de service très appréciée par ses utilisateurs, notamment le coût abordable de la course et la sécurité à bord des taxis loués", a-t-il déclaré à Reuters.