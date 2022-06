Le Canada a une voie vers un "atterrissage en douceur", selon la ministre des Finances Freeland- CBC

Dans une interview accordée à Rosemary Barton Live, Mme Freeland a déclaré qu'elle devait trouver un équilibre entre l'aide aux personnes au Canada qui souffrent des effets de l'inflation et la poursuite d'une politique de restriction budgétaire, au risque d'aggraver le problème du coût de la vie.

Elle s'est montrée ouverte à d'autres actions sur les questions d'accessibilité financière, mais estime que les mesures déjà en place permettront de réduire l'impact sur les Canadiens, selon le rapport.

"Je dois trouver un équilibre. L'un est de soutenir les Canadiens qui ont des problèmes d'accessibilité financière et l'autre est la restriction budgétaire, car je ne veux pas rendre le travail de la Banque du Canada plus difficile qu'il ne l'est déjà", a déclaré Mme Freeland, selon le rapport.

Interrogée sur la capacité du Canada à surmonter l'incertitude économique mondiale, Mme Freeland "a maintenu un ton optimiste", affirmant que "le défi n'est pas terminé, mais je crois sincèrement que nous allons nous en sortir ensemble", selon le rapport.

Le taux d'inflation annuel du Canada s'est accéléré pour atteindre 7,7 % en mai, soit près d'un sommet en 40 ans, ce qui est bien supérieur aux prévisions d'avril de la Banque du Canada selon lesquelles il s'établirait à 5,8 % en moyenne ce trimestre.

Mme Freeland a déjà exprimé sa confiance dans la capacité de la Banque du Canada à contenir l'inflation galopante et à empêcher les gains de prix de s'installer durablement, mais a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie que l'économie éviterait une récession.