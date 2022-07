Le Canada affirme que ses fonctionnaires se sont vu refuser l'accès au procès d'un milliardaire en Chine

Xiao, qui a disparu à Hong Kong il y a cinq ans, devait être jugé en Chine lundi et les agents consulaires canadiens avaient fait pression pour obtenir un accès consulaire, avait indiqué l'ambassade dans un communiqué.

"Le Canada a fait plusieurs demandes pour assister aux procédures du procès", a déclaré Nadia Scipio del Campo, conseillère en diplomatie publique à l'ambassade, dans une déclaration envoyée par courriel aux journalistes.

"Notre présence a été refusée par les autorités chinoises."

Lorsqu'on lui a demandé de plus amples détails, par exemple pour confirmer le lieu du procès, l'ambassade a déclaré qu'elle ne ferait pas d'autres commentaires pour des raisons de confidentialité.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lundi qu'il n'était pas au courant de la situation, lorsqu'il a été interrogé sur le procès de Xiao lors d'un point presse.

Xiao, né en Chine et connu pour avoir des liens avec l'élite du Parti communiste, n'a pas été vu en public depuis 2017 après avoir fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une répression menée par l'État contre les conglomérats.

Les responsables n'ont pas révélé les détails de l'enquête.

Xiao a été emmené d'un hôtel de Hong Kong, dans un fauteuil roulant et la tête couverte, aux premières heures du jour de sa disparition, avait alors déclaré à Reuters une source proche du magnat.

Xiao était classé 32e sur la liste 2016 des riches de Hurun China, l'équivalent chinois de la liste Forbes, avec une valeur nette estimée à 5,97 milliards de dollars à l'époque.

Au centre de l'empire de Xiao se trouve le groupe financier Tomorrow Holdings Co.

En juillet 2020, les régulateurs ont saisi neuf des institutions liées au groupe dans le cadre d'une répression des risques posés par les conglomérats financiers.

En 2021, les régulateurs ont prolongé d'un an la période de prise en charge des neuf entreprises financières afin de "promouvoir davantage le travail d'élimination des risques et de désamorcer les risques financiers".

La garde prolongée doit prendre fin le 16 juillet.

Les saisies ont été précédées en 2019 par une prise de contrôle par les régulateurs de la Baoshang Bank, un créancier autrefois contrôlé par Tomorrow. Les régulateurs ont invoqué de graves risques de crédit.

Le créancier, qui avait opéré à l'échelle nationale, a été remanié en un créancier beaucoup plus petit dans sa région d'origine, la Mongolie-Intérieure, dans le nord de la Chine.

Ces dernières années, un certain nombre de dirigeants de grandes entreprises chinoises ont fait l'objet d'enquêtes ou de poursuites dans le cadre d'une répression plus large de la corruption menée par le président Xi Jinping, qui a également touché des politiciens et des banquiers.

Parmi ceux qui sont tombés en disgrâce figure Jiang Jiemin, ancien dirigeant de China National Petroleum Corp, qui a été emprisonné pendant 16 ans pour corruption et abus de pouvoir en 2015.

En 2017, Ai Baojun, ancien président de Baoshan Iron and Steel, qui est ensuite devenu vice-maire de Shanghai, a été emprisonné pendant 17 ans pour corruption et abus de pouvoir.