Le Canada aidera l'Ukraine à trouver des options pour exporter des céréales afin d'apaiser les inquiétudes concernant l'approvisionnement -Trudeau

Près de 25 millions de tonnes de céréales sont bloquées en Ukraine et ne peuvent pas quitter le pays en raison des difficultés d'infrastructure et du blocage des ports de la mer Noire, dont Mariupol, a déclaré la semaine dernière un responsable de l'agence alimentaire des Nations unies. Mariupol a enduré les combats les plus destructeurs de la guerre qui dure depuis 10 semaines.

Les prix des denrées alimentaires ont atteint des sommets en mars à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quatrième exportateur mondial de maïs pour la saison 2020/21 et sixième exportateur de blé. Les prix ont légèrement baissé en avril.

"Nous savons que des gens dans le monde entier vont être affamés à cause des actions de la Russie", a déclaré Trudeau dans une interview à Reuters.

"Il y a des céréales qui attendent d'être expédiées en Ukraine. Nous devons nous assurer que la Russie n'empêche pas l'acheminement des céréales dont le monde a besoin."

Depuis que Moscou a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine fin février, cette dernière a été contrainte d'exporter des céréales par train via sa frontière occidentale.

Kiev a également cherché à utiliser les ports du Danube, dans le sud du pays, pour faciliter les exportations.

Les expéditions via les ports du fleuve Danube pourraient faire partie de la solution, a déclaré M. Trudeau, sans révéler de détails, mais en ajoutant qu'un certain nombre d'options étaient envisagées.

"Nous cherchons simplement à résoudre un problème très direct".

Les analystes ont averti que l'Ukraine sera confrontée à une importante pénurie d'installations de stockage au cours de la saison 2022/23 en raison d'une forte baisse des exportations.

M. Trudeau, en visite inopinée en Ukraine, a déclaré après sa rencontre avec le président Volodymyr Zelenskiy dimanche que le Canada fournissait 25 millions de dollars au Programme alimentaire mondial de l'ONU dans le cadre des efforts visant à maintenir la sécurité alimentaire.

Le Canada supprimera également les tarifs commerciaux sur toutes les importations ukrainiennes au Canada pour l'année prochaine.

"Cela ne sert personne si la guerre de Vladimir Poutine ne tue pas seulement des Ukrainiens, mais affame des gens dans le monde entier", a déclaré M. Trudeau à Reuters, en faisant référence au président russe.