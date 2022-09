Le Canada autorise le premier vaccin COVID adapté à l'Omicron pour les adultes

Les vaccins COVID ont été initialement développés pour cibler la souche de coronavirus détectée pour la première fois en Chine en 2019. Plusieurs nouveaux variants ont depuis été détectés, Omicron étant considéré comme l'un des plus contagieux.

Les nouveaux vaccins dits bivalents ciblent deux variantes du coronavirus. Le vaccin bivalent de Moderna approuvé par Santé Canada cible la version BA.1 d'Omicron et le virus original de 2019.

Le vaccin bivalent de rappel Spikevax de Moderna a été jugé sûr et efficace lors de l'examen de Santé Canada, a déclaré l'autorité sanitaire dans un communiqué.

La dose de vaccin s'est également avérée générer une "bonne réponse immunitaire" contre les sous-variantes Omicron BA.4 et BA.5, a ajouté Santé Canada.

En prévision de l'augmentation prévue des cas de COVID et d'autres maladies respiratoires saisonnières avec l'arrivée de l'hiver plus froid, les autorités sanitaires d'Europe et d'Amérique du Nord ont commencé à recommander les vaccins bivalents, qui sont également fabriqués par Pfizer Inc et BioNTech.

Mercredi, les États-Unis ont autorisé les rappels de Pfizer/BioNTech et Moderna qui ont été modifiés pour cibler les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5 pour toutes les personnes âgées de 12 ans et plus. Jeudi, l'organisme de réglementation des médicaments de l'Union européenne a également soutenu deux rappels de vaccins bivalents pour le même groupe d'âge.

Santé Canada examinait un vaccin bivalent fabriqué par Pfizer et BioNTech, a déclaré Supriya Sharma, conseillère médicale en chef du ministère fédéral de la Santé, lors d'une séance d'information.

"Afin de nous assurer que nous disposons d'autant d'options que possible pour faire face aux variantes actuelles et futures, nous avons contacté à la fois Pfizer/BioNTech et Moderna pour leur demander de déposer des soumissions pour des vaccins ciblant spécifiquement les sous-variantes BA.4 et BA.5", a déclaré Mme Sharma.