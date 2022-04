Le Canada cible le logement et les banques dans un budget aux dépenses modestes

Les libéraux du Canada ont placé les marchés immobiliers en plein essor dans leur ligne de mire jeudi, en présentant un budget visant à stimuler l'accessibilité au logement dans un contexte d'inflation galopante, tout en promettant de nouvelles dépenses modestes pour encourager la croissance à moyen terme.

Le budget 2022 prévoit 9,5 milliards de dollars canadiens (7,5 milliards de dollars) sur cinq ans en nouvelles dépenses nettes pour les initiatives de logement et promet d'interdire légalement aux étrangers d'acheter des maisons canadiennes pendant deux ans, bien qu'il n'ait pas donné de calendrier pour cette législation.

Il s'est également engagé à cibler les spéculateurs immobiliers nationaux avec de nouvelles taxes, à doubler la construction de nouvelles maisons au cours de la prochaine décennie et à augmenter les crédits d'impôt pour les premiers acheteurs. La plupart des mesures ont été décrites dans la campagne de réélection des libéraux l'année dernière.

"Notre économie est construite par les gens, et les gens ont besoin de maisons où vivre", a déclaré la ministre des Finances Chrystia Freeland en présentant le budget aux législateurs.

"Nous investirons dans la construction de plus de logements et dans l'élimination des obstacles qui empêchent leur construction", a-t-elle poursuivi. "Nous empêcherons les investisseurs étrangers de parquer leur argent au Canada en achetant des maisons."

Le budget a également augmenté l'impôt des sociétés pour les banques et les assureurs les plus rentables du pays, le faisant passer de 15 % à 16,5 % sur tous les revenus imposables supérieurs à 100 millions de dollars canadiens, soit moins que la hausse de 3 % promise lors de la campagne électorale de l'an dernier. Cette mesure, ainsi qu'un dividende unique de récupération, augmentera les revenus de 6,1 milliards de dollars canadiens au cours de la période budgétaire de cinq ans.

Au total, le budget comprend un montant net de 29 milliards de dollars canadiens de nouvelles dépenses sur cinq ans, le déclin de la pandémie de COVID-19 ayant permis au gouvernement de réduire les mesures de relance d'urgence.

Bien qu'il s'agisse de moins de dépenses que ce que certains craignaient, les économistes ont déclaré que cela ne contribuerait pas à atténuer les pressions inflationnistes.

"En fin de compte, nous ajoutons encore des mesures de stimulation à l'économie à un moment où la Banque du Canada essaie activement de refroidir l'inflation", a déclaré Robert Kavcic, économiste principal aux Services économiques BMO.

"Je pense que cela ne fait que renforcer ce à quoi nous nous attendons déjà, à savoir un resserrement assez agressif à court terme de la part de la Banque du Canada", a-t-il ajouté.

L'inflation a atteint 5,7 % en février et on s'attend à ce qu'elle augmente avant de se calmer plus tard cette année, à mesure que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement se résorbent et que la banque centrale augmente les taux d'intérêt.

La Banque du Canada a porté son taux directeur à 0,5 % en mars et on s'attend largement à ce qu'elle procède à une rare augmentation de 50 points de base la semaine prochaine.

Le budget a également proposé un incitatif substantiel aux entreprises qui investissent dans les technologies de captage du carbone et a mis de côté jusqu'à 3,8 milliards de dollars canadiens sur huit ans pour accélérer l'exploration minière critique, alors que le Canada cherche à réduire les émissions de carbone.

ABORDABILITÉ DU LOGEMENT

La hausse rapide des prix des maisons - 50,6 % en deux ans - est devenue un handicap pour les politiciens, car les Canadiens de tous bords luttent pour trouver un endroit abordable où vivre.

Bien que les étrangers représentent un petit segment global des acheteurs de maisons au Canada, ils peuvent avoir un impact démesuré sur l'escalade des prix et sont une cible facile pour les politiciens, selon les experts.

Les experts ont également remis en question les plans visant à doubler le rythme de la construction de logements au cours de la prochaine décennie, en faisant remarquer que la plupart des mesures d'offre dépendraient du jeu des autres niveaux de gouvernement et d'un marché du travail serré pour les métiers qualifiés de la construction.

"Je pensais que leur chapitre sur le logement était faible, pour être honnête, un peu gadget", a déclaré Robert Asselin, premier vice-président chargé des politiques au Conseil canadien des affaires. "Je ne suis pas sûr que le gouvernement fédéral dispose ici de véritables leviers pour influencer l'offre."

Le Canada va également augmenter ses dépenses militaires de 8 milliards de dollars canadiens sur cinq ans et revoir sa politique de défense à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout en proposant à l'Ukraine jusqu'à 1 milliard de dollars canadiens de nouvelles ressources de prêt.

Le déficit budgétaire pour l'exercice en cours est inférieur de près de 10 % aux prévisions de la mise à jour financière de décembre, principalement en raison de la hausse des recettes.

On prévoit maintenant que le ratio de la dette fédérale au PIB aura atteint un sommet de 46,5 % en 2021-22, en baisse par rapport aux 48,0 % observés en décembre, avant de diminuer à 45,1 % pour l'année en cours, puis à 44,5 % pour l'exercice 2023-24. (1 $ = 1,2600 dollar canadien) (Reportage de Julie Gordon et Steve Scherer à Ottawa ; Montage d'Aurora Ellis et Paul Simao)