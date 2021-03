Le Canada dégage un excédent commercial inattendu en janvier

Ottawa (awp/afp) - Le Canada a dégagé en janvier un excédent commercial de 1,4 milliard de dollars canadiens (926 millions d'euros), grâce à des exportations en hausse notamment vers les Etats-Unis, son premier partenaire commercial, a indiqué vendredi l'institut de la statistique.

Cet excédent, le premier depuis mai 2019, est le plus élevé depuis juillet 2014.

Il s'agit d'un résultat inattendu car les analystes s'attendaient plutôt à un déficit commercial de 1,4 milliard de dollars.

Les importations (49,4 milliards) et exportations (47,4 milliards) du mois de décembre ont été révisées légèrement à la hausse.

En janvier, les exportations ont fortement progressé (+ 8,1%), pour atteindre 51,2 milliards de dollars, avec une hausse dans toutes les sections de produits.

Les exportations d'aéronefs et autres matériels et pièces de transport ont augmenté de 72,3% en janvier, "principalement en raison d'une croissance atypique des exportations d'aéronefs, qui ont plus que doublé".

Les exportations de produits énergétiques et de biens de consommation se sont inscrites aussi en hausse.

Les exportations vers les Etats-Unis ont augmenté de 11,3% et atteint 37,2 milliards de dollars tandis que les importations ont légèrement augmenté de 0,4% (à 31 milliards).

"Par conséquent, l'excédent commercial du Canada avec les Etats-Unis a plus que doublé pour passer de 2,5 milliards de dollars en décembre à 6,2 milliards de dollars en janvier", soit "l'excédent le plus élevé depuis septembre 2008", précise Statistique Canada.

Les importations ont augmenté de 0,9% (à 49,8 milliards de dollars) par rapport au mois précédent, après avoir diminué pendant deux mois consécutifs.

En outre, après une baisse de 16,8% en décembre, les importations de biens médicaux et de protection ont diminué de 3,2% (à 2,6 milliards), soit la plus faible valeur mensuelle depuis mars 2020 et le début de la pandémie.

Les importations de vaccins, dont ceux contre le Covid-19, ont elles augmenté de 21,4% entre décembre et janvier.

afp/rp