Le Canada déploie un avion militaire en Haïti contre les gangs

par Kanishka Singh

5 février (Reuters) - Le gouvernement canadien a annoncé dimanche avoir déployé un avion militaire afin de patrouiller au-dessus d'Haïti et de soutenir la police locale, alors que la violence des gangs continue de s'intensifier dans le pays.

Le Canada a déployé un avion de patrouille à long rayon d'action CP-140 Aurora de l'Aviation royale du Canada (ARC) en réponse à la demande d'Haïti.

Les gangs haïtiens ont étendu leur territoire depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, conduisant à des affrontements réguliers avec les forces de l'ordre.

Haïti devrait par ailleurs être à l'ordre du jour de la visite du président américain Joe Biden au Canada le mois prochain.

L'avion de patrouille canadien fournira une capacité de renseignement, de surveillance et de reconnaissance pour soutenir les efforts d'établissement et de maintien de la paix et restera dans la région "pendant un certain nombre de jours", a précisé le gouvernement canadien.

En octobre, les Nations unies ont suggéré l'envoi d'une "force d'action rapide" en Haïti pour lutter contre l'escalade de la violence des gangs armés qui ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés.

La plupart des pays se sont montrés réticents à envoyer des troupes, bien que la Jamaïque, pays voisin, a déclaré qu'elle serait prête à y participer et que le Salvador a proposé une "assistance technique".

(Rédigé par Kanishka Singh à Washington ; Version française Kate Entringer)