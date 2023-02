Le Canada dévoile des normes de protection marine dans le cadre d'une campagne visant à conserver 25 % des océans.

Le règlement fait partie de l'objectif du Canada de conserver 25 % de ses océans d'ici 2025, et intervient un jour après que le gouvernement fédéral et les Premières nations aient annoncé des progrès dans l'établissement de ce qui sera la plus grande zone de protection marine (ZPM) du pays, située à 150 km (90 miles) au large de la côte ouest de la Colombie-Britannique.

Le Canada est bordé par trois océans - le Pacifique, l'Arctique et l'Atlantique - et possède le plus long littoral du monde.

S'exprimant lors du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées à Vancouver, la ministre fédérale des océans et des pêches, Joyce Murray, a déclaré que le Canada étudie également d'autres zones marines en vue d'une protection future, notamment des parties de la baie James dans l'extrême nord de l'Ontario et du Québec, et des zones arctiques dans le territoire du Nunavut.

"Les océans sont aussi essentiels à notre survie que l'air que nous respirons et si nous voulons vraiment protéger la planète, nous devons protéger les océans", a déclaré Mme Murray lors d'une conférence de presse.

La nouvelle ZMP proposée au large de la côte ouest de l'île de Vancouver, connue sous le nom de ZMP Tang.Gwan - hacxwiqak - Tsigis, est allée de l'avant cette semaine après que le Canada et les Premières nations locales aient signé un protocole d'entente pour gérer la zone en coopération.

La zone s'étend sur 133 019 km carrés (51 360 miles carrés), soit environ la moitié de la superficie de la Nouvelle-Zélande, et abrite 46 imposantes montagnes sous-marines et tous les évents hydrothermaux connus du Canada, des points chauds rares en eau profonde qui abritent des espèces marines uniques.

Le Canada et les Premières Nations travaillent à la protection de la zone depuis 2017, lorsque des mesures visant à empêcher certaines activités de pêche ont été mises en place. Le fait de la désigner comme ZPM élargirait la protection aux caractéristiques uniques des fonds marins.

"Ces écosystèmes sous-explorés, à trois kilomètres sous la surface de l'océan, abritent probablement une vie marine que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde", a déclaré Kate MacMillan, responsable de la conservation des océans pour la Société pour la nature et les parcs du Canada.