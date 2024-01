L'économie canadienne a gagné 100 emplois nets en décembre, entièrement dans le travail à temps partiel, et le taux de chômage s'est maintenu à 5,8 %, selon les données de Statistique Canada publiées vendredi.

L'emploi dans le secteur de la production de biens a connu une baisse nette de 42 900 postes, principalement dans l'industrie manufacturière. Le secteur des services a connu une hausse nette de 43 100 postes, principalement dans les services professionnels, scientifiques et techniques, ainsi que dans les soins de santé et l'assistance sociale.

DOUG PORTER, CHIEF ECONOMIST, BMO CAPITAL MARKETS

"L'histoire principale est que nous constatons un certain ralentissement sur le marché de l'emploi. Il a été erratique au cours de l'année dernière, mais cela s'inscrit dans le contexte plus large du ralentissement de l'économie et de la difficulté à croître."

"Jusqu'à ce mois-ci, nous avions vu des gains d'emplois décents même avec une croissance économique très lente, mais il semble que le ralentissement de l'économie dans son ensemble ait rattrapé le marché de l'emploi, du moins pour ce mois-ci.

"Pour la Banque du Canada, il n'y a pas lieu de s'attarder sur un seul chiffre mensuel. Je pense que l'aspect le plus troublant pour la banque est que le salaire horaire moyen a fait un grand pas en avant au cours du mois. Encore une fois, il peut s'agir d'une série à rebondissements, mais le fait que les salaires augmentent et ne ralentissent pas sera, je pense, une source d'inquiétude pour la banque."