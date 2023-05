Le Canada et l'Arabie saoudite ont convenu de rétablir des liens diplomatiques complets et de nommer de nouveaux ambassadeurs, a indiqué mercredi un communiqué du ministère canadien des Affaires étrangères, mettant ainsi fin aux retombées d'un différend survenu en 2018 qui a nui aux relations et au commerce.

La décision fait suite aux discussions tenues entre le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman en marge du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok en novembre de l'année dernière, selon le communiqué consulté par Reuters.

"Les mesures commerciales punitives seront levées", a déclaré une source gouvernementale familière avec l'accord qui n'était pas autorisée à s'exprimer sous couvert d'anonymat.

"En fin de compte, les chaises vides ne font pas avancer nos intérêts et ne font pas avancer des choses comme les droits de l'homme", a ajouté la source.

La querelle de 2018 a précédé l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, que le Canada et tous les pays occidentaux ont condamné. Elle a commencé lorsque l'ambassade du Canada à Riyad a publié un tweet en arabe appelant à la libération immédiate de militants des droits des femmes détenus par l'Arabie saoudite.

Cela a incité Riyad à rappeler son ambassadeur et à interdire à l'envoyé de revenir, ainsi qu'à instaurer une interdiction sur les nouveaux échanges commerciaux.

La décision de mercredi découle du "désir des deux parties de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays sur la base du respect mutuel et des intérêts communs", selon la déclaration.

L'ambassade saoudienne à Ottawa n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La normalisation intervient alors que le prince saoudien, connu sous le nom de MbS, cherche à réaffirmer l'Arabie saoudite en tant que puissance régionale en utilisant sa place à la tête d'un géant de l'énergie dans un monde dépendant du pétrole et accaparé par la guerre en Ukraine.

"Nous avons vu ces dernières années que l'Arabie saoudite est un acteur mondial important", a déclaré la source gouvernementale. "L'Arabie saoudite a aidé à évacuer les Canadiens (au Soudan) et joue également un rôle important dans la recherche d'une solution au conflit dans ce pays.

La ministre des affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que "nous devons avoir des conversations avec des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout afin de trouver des solutions globales à des problèmes globaux", a ajouté la source.

Le Canada nommera Jean-Philippe Linteau comme nouvel ambassadeur à Riyad, selon le communiqué. (Reportage de Steve Scherer ; Rédaction de Kirsten Donovan)