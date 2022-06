Le Canada et le Danemark se partagent une petite île de l'Arctique, mettant fin au conflit de propriété

Les alliés de l'OTAN sont engagés dans une querelle essentiellement bon enfant au sujet de l'île, située à égale distance entre le Groenland et l'île d'Ellesmere du Canada, depuis 1971, date à laquelle leurs revendications rivales ont été mises en lumière.

"Alors que la sécurité mondiale est menacée, il est plus important que jamais que des démocraties comme le Canada et le Royaume du Danemark travaillent ensemble, aux côtés des peuples autochtones, pour résoudre nos différends conformément au droit international, a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, dans un communiqué.

Le Groenland est un territoire autonome au sein du Royaume du Danemark. Il laisse à Copenhague le soin de gérer certains domaines politiques, notamment la politique étrangère et de sécurité.

Le Canada et le Danemark diviseront l'île de 1,2 kilomètre carré (0,75 mille carré) en deux parties de taille presque égale le long d'une fente naturelle sur l'affleurement rocheux, selon un accord publié mardi par le ministère danois des Affaires étrangères.

Certains voient dans ce règlement pacifique un signe de rapprochement des États arctiques de l'OTAN depuis que l'isolement de la Russie suite à son invasion de l'Ukraine a suscité des inquiétudes en matière de sécurité après des décennies de calme dans la région.

"C'est vraiment un signal pour les autres parties ayant des intérêts là-haut, que c'est la façon de faire. Je ne sais pas si c'est réaliste tant que la Russie est impliquée", a déclaré à Reuters Soren Norby, historien militaire au Royal Danish Defence College.

L'île porte le nom de l'explorateur groenlandais Hans Hendrik, qui a participé à la première expédition sur l'île en 1853. Elle est appelée Tartupaluk en groenlandais, ce qui se traduit par "en forme de rein".

Aucun des deux pays ne connaissait la revendication de l'autre sur l'île avant une réunion bilatérale tenue en 1971 pour discuter des limites territoriales.

Depuis les années 1980, des fonctionnaires, des scientifiques et des soldats du Danemark et du Canada ont visité l'île, se relayant pour retirer le drapeau de l'autre pays et hisser le leur.

Il est même devenu traditionnel pour les visiteurs de laisser une bouteille de whisky canadien ou de schnaps danois pour que leurs rivaux la trouvent lors de leur prochaine visite, selon les médias.

En 2018, les deux pays ont décidé de créer un groupe de travail conjoint pour résoudre le différend, mettant ainsi fin à leur politique "d'accord pour ne pas être d'accord" qui durait depuis des décennies. L'accord sera officiellement signé par les ministres des deux pays après l'approbation du Parlement.

Avec l'accord, le Canada et le Danemark ont établi la plus longue frontière maritime du monde de 3 882 kilomètres (2 412 miles) s'étendant de la mer de Lincoln au nord à la mer du Labrador au sud, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.