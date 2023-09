Le Canada et le Japon conviennent de collaborer plus étroitement sur les chaînes d'approvisionnement en batteries

Le Canada et le Japon ont convenu jeudi de collaborer plus étroitement à la mise en place de chaînes d'approvisionnement mondiales durables et fiables pour les batteries, a indiqué le gouvernement canadien dans un communiqué.

Les deux parties ont signé un protocole de coopération sur les chaînes d'approvisionnement lors d'une visite du ministre japonais de l'industrie, Yasutoshi Nishimura, a indiqué le communiqué, sans donner plus de détails. Le Canada, qui abrite un important secteur minier pour des minéraux tels que le lithium, le nickel et le cobalt, souhaite séduire les entreprises impliquées à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques (VE) par le biais d'une technologie verte de plusieurs milliards de dollars. "Alors que la demande mondiale s'oriente de plus en plus vers des formes d'énergie plus propres, les ressources minérales essentielles et les chaînes d'approvisionnement en batteries du Canada joueront un rôle vital dans la manière dont nous y parviendrons", a déclaré le ministre des ressources naturelles, Jonathan Wilkinson. Au début du mois, une unité de la société sud-coréenne Solus Advanced Materials a déclaré qu'elle construirait une usine de feuilles de cuivre dans la province de Québec, afin de produire de la technologie pour les batteries des véhicules électriques.