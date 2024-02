Le Canada exigera des importateurs d'acier des informations sur le pays de fusion et de coulée à partir du mois de novembre

Le 21 février 2024 à 16:43 Partager

Le Canada exigera des importateurs d'acier qu'ils communiquent aux autorités frontalières des informations sur le pays de fusion et de coulée à partir du 5 novembre, afin de rendre la chaîne d'approvisionnement nord-américaine plus fiable et plus résistante, a déclaré mercredi le ministère du Commerce.

"Le Canada met en œuvre un processus prévisible et transparent de collecte d'informations sur le pays de fusion et de coulée, qui apportera plus de fiabilité et de résilience à la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en acier", a déclaré la ministre du Commerce, Mary Ng, dans un communiqué.