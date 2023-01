Le Canada finalise l'accord pour les avions de combat F-35 de Lockheed dans le cadre d'un projet de 19 milliards de dollars canadiens

Ottawa tente depuis plus d'une décennie de remplacer sa flotte de chasseurs CF-18 de Boeing Co, dont certains ont plus de 40 ans. L'achat de chasseurs furtifs F-35 marquerait le plus gros investissement dans la Force aérienne canadienne depuis plus de 30 ans.

Le Canada prévoit que les premiers F-35 seront livrés en 2026 et que la pleine capacité opérationnelle de la flotte sera atteinte entre 2032 et 2034, a déclaré la ministre de la Défense Anita Anand lors d'une conférence de presse.

L'annonce de l'accord sur les chasseurs F-35 coïncide avec le voyage du premier ministre Justin Trudeau au Mexique lundi pour le sommet des leaders nord-américains où il rencontrera le président américain Joe Biden.

L'accord "nous aidera à respecter nos engagements envers NORAD et l'OTAN et il apportera également des avantages économiques concrets à notre pays", a déclaré M. Anand.

Le projet de 19 milliards de dollars canadiens comprend, outre le prix des avions, le coût de la mise en place de l'infrastructure, des armes et d'autres dépenses connexes.

Le Canada fait partie d'un consortium qui a contribué au développement du F-35 de Lockheed Martin et Ottawa paiera le même montant pour les avions que les autres participants, dont les États-Unis.

(1 $ = 1,3404 dollar canadien)