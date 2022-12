Le Canada frappe une pièce spéciale "toonie" à anneau noir en mémoire de la Reine Elizabeth.

La pièce de 2 dollars canadiens, la plus haute dénomination du Canada, qui sera mise en circulation plus tard en décembre, présente le portrait d'Elizabeth par Susanna Blunt d'un côté et le dessin traditionnel de l'ours polaire de Brent Townsend de l'autre, a indiqué la Monnaie dans un communiqué mercredi.

Les Canadiens appellent la pièce de 2 dollars canadiens "toonie", un jeu de mots sur le surnom "loonie" de la pièce de 1 dollar canadien, qui comporte l'image d'un oiseau huard.

La composition de la nouvelle pièce en acier nickelé reste inchangée, mais elle se distingue des pièces de 2 $CAN ordinaires par un anneau extérieur noir sur les deux faces. Il y aurait près de 5 millions de ces pièces qui commenceront à apparaître en circulation progressivement, à mesure que les banques réapprovisionneront leurs stocks de pièces, a indiqué la Monnaie.

Elizabeth a été le chef d'État du Canada pendant 70 ans et le pays a observé une période de deuil de 10 jours après sa mort. Elle a visité le Canada plus que tout autre pays pendant son règne.

"Notre pièce de circulation spéciale de 2 dollars canadiens propose aux Canadiens une façon de se souvenir d'elle", a déclaré Marie Lemay, directrice générale de la Monnaie royale canadienne, ajoutant que la reine Elizabeth était le seul monarque que la plupart des Canadiens aient jamais connu.

Le décès de la reine a également poussé les collectionneurs à se précipiter pour décrocher des pièces et des billets rares à son effigie, même si son portrait devrait rester en circulation pendant des années sur les billets de banque du Commonwealth.

Le Canada a fait partie de l'Empire britannique jusqu'en 1982. Il est toujours membre du Commonwealth des pays de l'ancien empire qui ont le monarque britannique comme chef d'État.