Le Canada gagne 15 300 emplois en avril, le taux de chômage diminue à 5,2 %.

L'emploi dans le secteur de la production de biens a diminué d'un nombre net de 16 000 postes, principalement dans la construction. Le secteur des services a connu une croissance nette de 31 4600 postes, principalement dans l'administration publique, ainsi que dans les services professionnels, scientifiques et techniques. Réaction du marché :

COMMENTAIRE

JIMMY JEAN, ÉCONOMISTE EN CHEF AU GROUPE DESJARDINS

"Une surprise négative ici... En regardant certaines des ventilations, vous voyez que le côté des services est assez solide ici, 31 000 emplois ajoutés. Mais cette faiblesse vient des secteurs de production de biens. Je n'ai pas encore vu beaucoup d'éléments narratifs. C'est cohérent avec l'idée que le secteur des services est celui qui se redresse vraiment fortement en ce moment. Alors que dans le secteur des biens, nous continuons à voir des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, et aussi le ralentissement du marché du logement, qui peut être lié, bien que je n'en ai pas encore vu les détails. Je pense que la plus grande surprise pour moi est la croissance des salaires... Nous nous attendons à ce que les salaires s'accélèrent et non à ce qu'ils décélèrent en ce moment, donc c'est un peu un mystère ce qui se passe avec cela. Nous avons toujours un taux de chômage très serré - 5,2 % de chômage - donc vous savez, toujours en baisse, mais les salaires ne réagissent pas tout à fait comme prévu."

"Étant donné l'accumulation de preuves que nous avons eues sur le marché du travail, que ce soit le roulement des emplois, le nombre élevé d'emplois vacants, et toutes ces conditions de resserrement... Malgré cette déception, les arguments sont toujours très solides (pour la banque centrale) pour continuer à agir avec force. Cela signifie donc des hausses de taux de grande envergure. Évidemment, au cours des deux dernières semaines, ils ont précisé que cela signifierait probablement bouger par incréments de 50 points de base."