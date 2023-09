L'économie canadienne a gagné 39 900 emplois nets en août, principalement dans le secteur du travail à temps plein, et le taux de chômage s'est maintenu à 5,5 %, selon les données de Statistique Canada publiées vendredi.

L'emploi dans le secteur de la production de biens a connu une baisse nette de 2 500 postes, principalement dans le secteur manufacturier. Le secteur des services a connu une hausse nette de 42 400 postes, principalement dans les services professionnels, scientifiques et techniques.

ROYCE MENDES, DIRECTEUR ET CHEF DE LA STRATÉGIE MACRO, DESJARDINS

"Ce rapport ne fera pas regretter à la Banque du Canada d'avoir maintenu ses taux plus tôt cette semaine. Cependant, il souligne que l'économie n'est pas complètement au point mort. Nous continuons de penser que les banquiers centraux ont fini de relever les taux. Mais comme les progrès vers le rééquilibrage de l'économie sont lents, ils ne signaleront pas de sitôt que leur mission est accomplie".

DEREK HOLT, VICE-PRÉSIDENT DE L'ÉCONOMIE DES MARCHÉS DE CAPITAUX, SCOTIABANK

"Nous avons eu un rebond, mais pas de la manière dont je l'aurais attendu. Les travailleurs indépendants ont joué un rôle important, et il s'agit de la donnée la plus molle que vous traitez avec scepticisme. Il s'agit uniquement d'emplois à temps plein. Je suppose que c'est un avantage."

"Il est vraiment difficile de lire les données tout au long des mois d'été au Canada, car nous avons subi tellement de chocs inhabituels, des incendies de forêt aux grèves et tout le reste. Il y a donc des hauts et des bas. Il est donc difficile d'aller au fond des choses et de voir ce qui se passe réellement en termes de comportement sous-jacent. Un rapport comme celui-ci ne fait qu'ajouter des points d'interrogation... J'accepte le titre, mais je reste sceptique quant à ce qui se passe sous le capot".

ANDREW GRANTHAM, ÉCONOMISTE PRINCIPAL, CIBC CAPITAL MARKETS

"Les estimations de l'écart de production ayant été fortement révisées ces dernières années, les décideurs politiques ayant eu du mal à calculer l'impact des chocs d'offre, le taux de chômage est devenu un indicateur encore plus important de la marge de manœuvre de l'économie."

"À son taux actuel, le chômage est encore légèrement inférieur aux niveaux qui, avant la pandémie, permettaient une croissance des salaires compatible avec un objectif d'inflation de 2 %. C'est ce qui ressort de l'inflation salariale toujours forte dans le rapport d'aujourd'hui, avec une accélération à 5,2 % en glissement annuel contre 5,0 %, contrairement aux attentes du consensus qui tablait sur une légère décélération."

"Ainsi, même si la Banque a probablement terminé son cycle de hausse des taux d'intérêt, les données d'aujourd'hui sont compatibles avec l'idée que des réductions de taux ne sont pas encore à l'horizon."

ANDREW KELVIN, CHIEF CANADA STRATEGIST, TD SECURITIES

"Certainement un peu plus optimiste, surtout en ce qui concerne les salaires. L'augmentation d'une année sur l'autre n'était pas prévue et je pense que cela ne rassurera pas beaucoup la Banque du Canada."

"En ce qui concerne l'augmentation du nombre d'emplois. Elle est supérieure au seuil de rentabilité du marché du travail, c'est donc une forte augmentation."

"Il faut toujours se méfier des chiffres individuels sur l'emploi, mais ce chiffre se situe certainement du côté hawkish de l'échelle et il gardera la Banque du Canada sur le qui-vive avant la réunion d'octobre."