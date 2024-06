Le Canada interdira les élevages de saumon en filet au large de la côte de la Colombie-Britannique d'ici le milieu de l'année 2029 afin de contribuer à la protection des populations de saumon sauvage du Pacifique qui sont en déclin, a déclaré le gouvernement fédéral mercredi.

Le saumon est une espèce culturellement et écologiquement importante sur la côte ouest du Canada, mais plus de la moitié des 9 000 populations distinctes de la Colombie-Britannique sont en déclin, selon la Pacific Salmon Foundation.

La Colombie-Britannique compte des dizaines d'élevages de saumons en filet, qui, selon les militants, peuvent propager des poux et des maladies aux poissons sauvages. En 2019, le Premier ministre libéral Justin Trudeau s'est engagé à éliminer progressivement les élevages en filet d'ici à 2025.

Dans une déclaration publiée mercredi, la ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, a indiqué que les permis de salmoniculture existants seront renouvelés pour cinq ans afin d'assurer une transition réussie, mais avec des conditions plus strictes concernant la gestion des poux de mer sur les poissons d'élevage, les exigences en matière de rapports pour l'industrie et la surveillance des interactions avec les mammifères marins.

À partir du 1er juillet de cette année, seuls les systèmes d'élevage en milieu fermé sur terre ou en mer seront pris en considération pour l'obtention de nouveaux permis d'élevage de saumon.

M. Lebouthillier a déclaré que le gouvernement reconnaissait que les systèmes de confinement fermés représenteraient un investissement plus coûteux et qu'il prévoyait de délivrer des licences de neuf ans aux candidats retenus afin de garantir une plus grande certitude.

Un certain nombre de Premières nations et de communautés côtières dépendent des élevages de saumon en filet pour leur subsistance et le gouvernement a l'intention de publier un projet de plan de transition pour la salmoniculture d'ici à la fin du mois de juillet.

"Nous reconnaissons l'importance d'un engagement significatif et réfléchi avec les partenaires et les communautés des Premières nations au fur et à mesure que nous avançons, afin de veiller à ce que les impacts économiques soient atténués", a déclaré le ministre fédéral des ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, dans un communiqué.

"Il est bon de voir le gouvernement fédéral s'engager sur des délais concrets, même s'ils ne respectent pas l'engagement initial du gouvernement d'abandonner les cages en filet d'ici 2025, ni l'urgence du moment compte tenu de l'état désastreux de nombreuses remontées de saumons sauvages", a déclaré Kilian Stehfest, spécialiste de la conservation marine pour la Fondation David Suzuki.

Toutefois, la BC Salmon Farmers Association a déclaré que le délai de cinq ans pour une transition complète vers l'abandon des élevages en filet n'était pas réaliste.