Le Canada investira 518 millions de dollars canadiens dans les deux usines de GM en Ontario

Le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de l'Ontario investiront chacun 259 millions de dollars canadiens dans le cadre de l'investissement de plus de 2 milliards de dollars canadiens de GM dans son usine d'Oshawa et son usine d'assemblage CAMI à Ingersoll.

Il n'a pas été immédiatement précisé si l'investissement de plus de 2 milliards de dollars canadiens de GM s'ajoutait à l'investissement de 1 milliard de dollars canadiens dans l'usine d'Ingersoll que GM a annoncé l'année dernière. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Dimanche, Reuters a rapporté que le Canada devait annoncer son soutien aux deux usines du constructeur automobile en Ontario, dans le cadre de son investissement dans l'avenir du secteur de la construction automobile du pays.

Suite à l'investissement du gouvernement, l'usine CAMI de GM sera convertie en la première installation de production de VE à grande échelle du pays, où ses fourgonnettes BrightDrop seront également fabriquées, a déclaré GM dans un communiqué lundi. (https://bit.ly/3r0Cqqk)

GM a déclaré qu'un troisième quart de travail à l'usine d'assemblage d'Oshawa serait ajouté dans les mois à venir, créant ainsi un total de 2 600 nouveaux emplois à l'usine.

Le mois dernier, Honda Motor Co a déclaré qu'elle investirait 1,38 milliard de dollars canadiens sur six ans pour moderniser ses usines en Ontario alors que le constructeur automobile se prépare à fabriquer son nouveau VUS hybride pour le marché nord-américain.

(1 $ = 1,2483 dollar canadien)