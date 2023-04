Le Canada a mis fin à son opération d'évacuation de personnes de l'aérodrome de Wadi Seidna, près de Khartoum, au Soudan, en raison des conditions dangereuses et instables sur le terrain, a déclaré dimanche la ministre de la Défense, Anita Anand.

"En raison des conditions dangereuses, et en accord avec les décisions prises par nos alliés, aucun autre vol canadien n'est prévu à partir de l'aérodrome de Wadi Seidna", a déclaré Mme Anand lors d'une conférence de presse.

Les forces militaires rivales du Soudan se sont accusées mutuellement de nouvelles violations d'un cessez-le-feu qui doit expirer dimanche, alors que leur conflit meurtrier se poursuit pour la troisième semaine malgré les avertissements d'un glissement vers une guerre civile catastrophique.

Il reste au Soudan environ 230 personnes affectées par le conflit qui cherchent à obtenir de l'aide et des informations par l'intermédiaire d'Affaires mondiales Canada, a déclaré M. Anand.

Affaires mondiales Canada est le ministère qui gère les relations diplomatiques et consulaires du Canada.

Le Canada a commencé son opération d'évacuation du Soudan jeudi.

Il a depuis effectué six vols, dont deux samedi, transportant près de 550 personnes, tandis qu'environ 400 Canadiens et résidents permanents ont été évacués, notamment à bord de vols canadiens et alliés, a indiqué M. Anand.

Le gouvernement collabore avec ses alliés pour trouver d'autres options de départ, notamment via Port-Soudan, a ajouté M. Anand.

La Grande-Bretagne a organisé un vol d'évacuation supplémentaire depuis Port-Soudan, dans l'est du Soudan, qui partira lundi, a indiqué le gouvernement dimanche.