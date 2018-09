Le Canada n'est pas nécessaire au sein de l'Alena, dit Trump

WASHINGTON, 1er septembre (Reuters) - Il n'est pas nécessaire de maintenir le Canada au sein de l'Alena, a déclaré samedi le président Donald Trump, qui a conseillé au Congrès de ne pas se mêler des négociations sur le commerce, faute de quoi il interromprait le processus de discussions trilatérales avec Ottawa et Mexico.

"Il n'y a pas de nécessité politique à ce que le Canada fasse partie du nouvel accord sur l'Alena. Si nous ne parvenons pas à un accord juste pour les Etats-Unis, après des décennies d'abus, le Canada en sera exclu", a dit Trump sur Twitter. "Le Congrès ne doit pas s'immiscer dans ces négociations, sans quoi je mettrai fin complètement à l'Alena et nous nous en porterons beaucoup mieux", a-t-il ajouté.

Donald Trump a informé vendredi le Congrès de son intention de signer un accord commercial bilatéral avec le Mexique, les discussions avec Ottawa pour y associer le Canada ayant pris fin vendredi sans accord.

Les élus du Congrès ont prévenu vendredi qu'un accord avec le Mexique aurait du mal à obtenir le feu vert du Congrès si le Canada n'y était pas englobé. Le soutien des démocrates sera nécessaire pour adopter un accord purement bilatéral, ont-ils fait remarquer.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a déclaré que les discussions entre négociateurs américains et canadiens reprendraient mercredi, avec l'objectif de parvenir à un accord acceptable par Washington, Ottawa et Mexico.

L'Alena (Accord de libre-échange nord-américain), qui lie les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, était en vigueur depuis 1994. Trump, qui dénonçait un accord "catastrophique" pour l'économie et le commerce des Etats-Unis, a obtenu de ses partenaires une renégociation, entamée depuis plus d'un an. (Lesley Wroughton; Eric Faye pour le service français)