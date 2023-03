Le Canada ne veut pas d'un "bras de fer" avec les États-Unis sur la transition écologique - source gouvernementale

Le Canada augmentera ses investissements dans la transition verte dans le budget de cette année afin de concurrencer les incitations massives des États-Unis, mais l'objectif est de s'approprier une partie de l'industrie croissante des technologies propres, et non de se mesurer à la plus grande économie du monde, a déclaré une source gouvernementale canadienne de haut rang.

Les pays du monde entier tentent de tirer parti d'une transition rapide vers les énergies à faible teneur en carbone, et l'adoption aux États-Unis de l'Inflation Reduction Act (IRA) l'année dernière offre des incitations massives à ceux qui investissent dans ce pays. Dans le budget 2023-2024, la ministre canadienne des finances, Chrystia Freeland, a promis d'essayer d'égaliser les règles du jeu, au moins dans certains domaines, avec les États-Unis après l'adoption de l'IRA. "Il s'agit d'augmenter le gâteau, pas seulement de le diviser", a déclaré la source au fait du dossier, qui n'a pas été autorisée à s'exprimer sous couvert d'anonymat. Le Canada a communiqué clairement ses plans aux Américains. "Nous ne voulons pas entrer dans un jeu de tit pour tit", a déclaré la source.