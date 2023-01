Le Canada nomme un membre des Premières nations au conseil d'administration de la Banque du Canada

Le conseil de la Banque du Canada choisit son gouverneur et assure la surveillance générale de la gestion et de l'administration de l'institution. Les 12 administrateurs indépendants du conseil sont nommés par le gouvernement pour un mandat de trois ans.

M. Daniels et les deux autres personnes nommées - David Dominy et Shelley Williams - "apportent de nombreuses années d'expérience dans les domaines de la comptabilité, des marchés financiers et de la gestion financière, acquise dans divers secteurs et industries", a déclaré le ministère des Finances du Canada dans un communiqué.

M. Daniels, qui est originaire de la Première nation de Salt River, dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada, a plus de 35 ans d'expérience en gestion financière de haut niveau et est, depuis 2012, directeur général de l'Autorité financière des Premières nations, un organisme financier sans but lucratif.

"À notre connaissance", M. Daniels est le premier membre du conseil d'administration à provenir d'une Première Nation dans les presque 90 ans d'histoire de la banque, a déclaré un porte-parole.

M. Williams est comptable et a occupé des postes de direction dans de grandes entreprises publiques multinationales, tandis que M. Dominy était tout récemment le PDG de FIRMA Foreign Exchange Corp, a indiqué le ministère des Finances.