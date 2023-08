Le Canada a déclaré vendredi qu'il participerait en tant que tierce partie à la procédure de règlement des différends entre les États-Unis et le Mexique concernant le maïs génétiquement modifié (GM) dans les tortillas et les pâtes importées, citant des préoccupations quant à la position du Mexique sur la question.

Cette décision fait suite à la demande de Washington de mettre en place un groupe spécial de règlement des différends dans le cadre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), qui a intensifié ses objections aux restrictions imposées par le Mexique sur les importations de maïs génétiquement modifié.

À la mi-février, le Mexique a modifié l'interdiction du maïs génétiquement modifié pour la fin de 2020, autorisant son utilisation dans l'alimentation animale et les aliments industriels, mais a maintenu l'interdiction du maïs génétiquement modifié pour la consommation humaine, en particulier pour la fabrication de farine destinée aux tortillas, qui constituent un élément essentiel du régime alimentaire mexicain.

La ministre canadienne du commerce, Mary Ng, et le ministre de l'agriculture, Lawrence MacAulay, ont déclaré dans un communiqué que le pays "partage les préoccupations" des États-Unis selon lesquelles le Mexique ne respecte pas "les obligations en matière de science et d'analyse des risques" prévues par le chapitre de l'USMCA consacré aux mesures sanitaires et phytosanitaires.

"Le Canada estime que ces mesures ne sont pas étayées scientifiquement et qu'elles risquent de perturber inutilement le commerce sur le marché nord-américain.

En début de semaine, la ministre mexicaine de l'économie, Raquel Buenrostro, a déclaré à Reuters que son pays ne modifierait pas le décret sur le maïs génétiquement modifié avant la réunion du groupe de travail de l'USMCA, car la politique mexicaine est fondée sur la science.

Au Mexique, les tortillas sont fabriquées avec du maïs blanc non génétiquement modifié, dont le pays est autosuffisant, mais le pays importe des États-Unis du maïs pour une valeur d'environ 5 milliards de dollars par an, dont la majeure partie est constituée de céréales jaunes génétiquement modifiées destinées à l'alimentation du bétail.

L'USMCA a été annoncé après l'échec des consultations officielles visant à résoudre les profondes divergences entre les deux partenaires commerciaux au sujet du maïs génétiquement modifié.