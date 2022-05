Le Canada propose des lignes directrices pour gérer les risques financiers liés au changement climatique

Un organisme canadien de réglementation financière a publié jeudi un projet de lignes directrices visant à atténuer les risques liés au changement climatique alors que les institutions financières du pays se préparent à des divulgations obligatoires à partir de 2024.

Les lignes directrices, publiées par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), prévoient des divulgations annuelles liées au climat sur la gouvernance, la stratégie, la gestion des risques, les paramètres et les objectifs, et les émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'un plan de transition, pour les périodes débutant en octobre 2023.

Elles exigent également que les entreprises mettent en place des politiques et des pratiques pour gérer les risques climatiques, et qu'elles évaluent de manière adéquate les actifs et les passifs sensibles aux risques climatiques. Mais elles ne prévoient pas encore de modification des exigences en matière de capital pour atténuer ces risques, et le BSIF communiquera davantage à ce sujet après la consultation sur les lignes directrices, ont indiqué les responsables.

"Nous croyons vraiment que ces divulgations vont inciter à améliorer la qualité des pratiques de gouvernance et de gestion des risques de nos institutions", a déclaré un responsable du BSIF lors d'un appel aux médias.

Il a ajouté que l'organisme de réglementation introduira lentement d'autres attentes qualitatives et quantitatives, ces dernières comprenant des exigences de divulgation des émissions indirectes et directes, connues sous le nom d'émissions de portée 1, 2 et 3, pour certaines grandes institutions.

Le Canada, quatrième plus grand producteur de pétrole au monde, s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. La banque centrale du pays et le BSIF ont déclaré en janvier que le plan de transition du Canada vers des solutions à faible émission de carbone présente des risques importants pour certains secteurs, et que le fait de retarder les mesures de préparation pourrait exposer les institutions financières et les investisseurs à des "pertes soudaines et importantes".

Les directives n'exigent pas "spécifiquement que (les plans de transition des entreprises) soient alignés sur 1,5 degré Celsius", a déclaré Alex Speers-Roesch, porte-parole de Greenpeace Canada, dans un courriel, en faisant référence à la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. "Il s'agit d'une lacune importante des lignes directrices dans leur ensemble."

À la suite de la consultation, le BSIF a dit qu'il prévoit publier la version finale de la ligne directrice d'ici le début de 2023. (Reportage d'Ismail Shakil à Ottawa et de Nichola Saminather à Toronto ; édition de Mark Porter et Aurora Ellis)