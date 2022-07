Le Canada ratifie rapidement le protocole d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN

Le protocole d'adhésion doit être ratifié par les parlements des 30 membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord avant que la Finlande et la Suède puissent être protégées par la clause de défense de l'OTAN - selon laquelle une attaque contre un membre est une attaque contre tous.

Les membres de la Chambre des communes du Canada avaient exprimé à l'unanimité leur soutien à la Finlande et à la Suède lors d'un vote tenu plus tôt en juin, avant que la chambre ne ferme pour les vacances d'été.

Avant d'utiliser un processus administratif pour ratifier leur adhésion mardi, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a parlé aux législateurs de l'opposition pour s'assurer qu'ils étaient d'accord, a déclaré le porte-parole de la ministre.

"Nous voulions être le premier pays à ratifier", a déclaré le porte-parole de Joly.

La signature du protocole permet encore à Helsinki et Stockholm de participer aux réunions de l'OTAN et d'avoir un plus grand accès aux renseignements jusqu'à la ratification.

"Le Canada a pleinement confiance dans la capacité de la Finlande et de la Suède à s'intégrer rapidement et efficacement à l'OTAN et à contribuer à la défense collective de l'alliance", a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau dans un communiqué.