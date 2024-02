Les Canadiens souffrant uniquement de maladie mentale ne pourront pas bénéficier de l'aide à mourir jusqu'en 2027, car le système de soins de santé n'est pas prêt, a déclaré jeudi le ministre de la santé, Mark Holland.

Une disposition empêchant ces personnes d'accéder à l'aide médicale à mourir (AMM) devait expirer en mars. M. Holland a indiqué qu'il avait déposé un projet de loi visant à prolonger cette période de trois ans.

"Il s'agit ici d'une question d'état de préparation", a-t-il déclaré aux journalistes. "Nous voulons nous assurer que le système est formé.

Le gouvernement a déclaré en début de semaine que le système de santé n'était pas encore prêt pour une telle expansion. Les partis d'opposition ont demandé une pause indéfinie sur l'élargissement de la catégorie des personnes éligibles, selon CBC News.

Le Canada a légalisé le MAID en 2016 pour les personnes atteintes d'une maladie en phase terminale et l'a étendu en 2021 aux personnes atteintes d'une maladie incurable, mais non en phase terminale. La procédure, qui implique généralement une injection, est effectuée par des professionnels de la santé dans les dix provinces et les trois territoires du Nord.

S'il est adopté, le projet de loi présenté par M. Holland exigera également une évaluation de l'état de préparation du système de santé dans deux ans.

"Ce que j'ai entendu de la part de mes homologues des provinces et des territoires, c'est qu'il leur faudrait beaucoup de temps pour atteindre cet objectif", a-t-il déclaré.

Plus de 30 000 personnes sont décédées grâce à l'assistance médicale au Canada depuis 2016, dont plus de 10 000 en 2021, lorsque la loi a été étendue aux personnes dont le décès n'était pas "raisonnablement prévisible".

L'année dernière, des défenseurs des droits des personnes handicapées et des défenseurs religieux ont déclaré à Reuters que le rythme des changements prévus entraînait des risques supplémentaires de voir des personnes opter pour l'AMAI parce qu'elles n'étaient pas en mesure d'accéder aux services sociaux.