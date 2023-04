Le gouvernement canadien a signé mercredi un partenariat avec la société allemande Heidelberg Materials pour soutenir un projet d'unité de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS) d'un montant de 1,4 milliard de dollars canadiens (1,04 milliard de dollars) à la cimenterie d'Edmonton de l'entreprise.

Si le projet se concrétise, il donnera naissance à la première cimenterie neutre en carbone d'Amérique du Nord et devrait permettre de capter plus d'un million de tonnes de dioxyde de carbone par an. La société canadienne Enbridge, spécialisée dans les infrastructures énergétiques, développe le centre de séquestration du carbone où les émissions seront stockées.

Les deux parties ont signé un protocole d'accord pour entamer les négociations, a déclaré le ministère canadien de l'innovation, des sciences et de l'industrie dans un communiqué.

Le soutien proviendrait du Fonds canadien pour l'innovation stratégique, qui investit dans les grands projets, mais le ministère n'a pas précisé le montant de sa contribution.

"Cette étape est fondamentale pour la réalisation d'une analyse de rentabilité viable qui permettra à ce projet révolutionnaire de se concrétiser", a déclaré M. Heidelberg dans un communiqué.

La semaine dernière, le Canada a élargi l'admissibilité aux crédits d'impôt à l'investissement du CCUS pour y inclure les usines de ciment et de béton.

Le gouvernement libéral du Premier ministre Justin Trudeau compte beaucoup sur les installations prévues en Alberta pour capturer et stocker sous terre le carbone produit par l'industrie lourde, notamment le pétrole et le gaz, les engrais et le ciment.

"Il est de plus en plus urgent de décarboniser rapidement les secteurs à fortes émissions, notamment l'industrie du ciment et du béton. En travaillant main dans la main avec l'industrie, nous pouvons soutenir l'adoption de technologies innovantes qui contribueront à réduire les émissions et à accroître la compétitivité", a déclaré le ministre canadien de l'industrie, François-Philippe Champagne, dans un communiqué.

(1 $ = 1,3456 dollar canadien)