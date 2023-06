Le gouvernement canadien garantit jusqu'à 3 milliards de dollars canadiens (2,24 milliards d'euros) de prêts à Trans Mountain Corp (TMC), la société d'État qui construit l'oléoduc de la côte pacifique du Canada, dont le budget a été dépassé et dont l'agrandissement a été longtemps retardé.

Ces informations ont été publiées cette semaine sur le site Web d'Exportation et développement Canada (EDC) et font état de deux nouvelles garanties de prêt signées à la fin du mois de mars et au début du mois de mai de cette année.

L'année dernière, le gouvernement du Premier ministre libéral Justin Trudeau, qui a acheté l'oléoduc Trans Mountain en 2018 pour s'assurer que le projet d'expansion soit construit, a fourni une garantie de prêt de 10 milliards de dollars canadiens à TMC.

Le projet d'expansion de Trans Mountain triplera presque le flux de brut des sables bitumineux de l'Alberta vers Burnaby, en Colombie-Britannique, pour atteindre 890 000 barils par jour, ce qui devrait faciliter l'accès aux marchés de raffinage asiatiques.

Mais le projet a été confronté à des obstacles réglementaires, à une opposition environnementale et à des retards de construction. Il devrait désormais coûter 30,9 milliards de dollars canadiens, soit quatre fois plus que les 7,4 milliards de dollars canadiens budgétisés en 2017.

L'année dernière, la ministre des finances Chrystia Freeland a déclaré que plus aucun argent public ne serait investi dans le projet, et TMC a indiqué qu'elle recherchait un financement externe. Le gouvernement a l'intention de vendre Trans Mountain une fois l'expansion achevée, mais de nombreux analystes estiment qu'il ne sera pas en mesure de récupérer l'intégralité du coût de la construction.

"Compte tenu du dépassement du budget du projet, les autorités fédérales vont devoir le vendre à perte et les contribuables devront rembourser les emprunts", a déclaré Keith Stewart, stratège principal en matière d'énergie chez Greenpeace Canada.

Le ministère des finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'oléoduc agrandi devrait commencer à transporter du pétrole au cours du premier trimestre 2024.

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)