Le Canada saisit des "armes fantômes" et des pièces d'armes à feu imprimées en 3D

Les armes fantômes sont des armes à feu de fabrication privée qui ne sont pas marquées d'un numéro de série et sont difficiles à retracer pour les forces de l'ordre.

Le ministre canadien de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré dans un communiqué que les armes fantômes posent un risque sérieux et qu'elles deviennent plus faciles à fabriquer et difficiles à retracer lorsqu'elles sont utilisées par des criminels.

Les agents des services frontaliers de Vancouver et de Toronto ont trouvé des pièces d'armes à feu arrivant par courrier international et ont ensuite retrouvé les personnes qui importaient ces pièces, a déclaré l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans un communiqué.

L'ASFC n'a pas précisé d'où le courrier avait été envoyé.

Les autorités qui ont fouillé une maison de la Colombie-Britannique en avril ont saisi une machine d'impression 3D fabriquant un récepteur inférieur pour une arme de poing, ainsi que six autres pièces d'arme de poing sans numéro de série.

Lors d'une perquisition distincte dans un autre endroit de la Colombie-Britannique, les enquêteurs ont saisi, entre autres, une arme de poing 9 mm chargée sans numéro de série et neuf armes d'épaule sans restriction, a indiqué l'ASFC. Deux personnes ont été arrêtées après les perquisitions, mais ont été relâchées en attendant les résultats de l'enquête.

Le taux d'homicides par arme à feu au Canada est beaucoup plus faible que celui des États-Unis, où les règles sur l'achat d'armes à feu sont plus souples, mais il est plus élevé que celui de nombreux autres pays riches et il est en hausse, selon les données officielles.

Ottawa a essayé de combattre la hausse de la violence armée par des politiques nationales, comme l'interdiction d'acheter des armes de poing. Mais les armes de contrebande difficiles à tracer en provenance des États-Unis posent un plus grand défi au problème du Canada, a rapporté Reuters le mois dernier.

Entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2022, l'ASFC de la région du Pacifique a saisi 581 armes à feu aux points d'entrée et dans des envois postaux internationaux.