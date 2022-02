Le Canada sanctionne 62 individus et entités russes, dont des ministres

24 février (Reuters) - Le Canada a dévoilé jeudi de nouvelles sanctions contre la Russie, qui visent 62 individus et entités, dont plusieurs ministres, le groupe Wagner et les grandes banques russes, et annulé toutes les licences d'exportation avec la Russie, en réponse à l'offensive lancée par Moscou contre l'Ukraine.

Les ministres russes de la Défense, des Finances et de la Justice sont notamment concernés par ces mesures annoncées par le Premier ministre Justin Trudeau lors d'une conférence de presse.

(Reportage Steve Scherer à Ottawa, Ismail Shakil à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)