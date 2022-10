Le Canada se dit préoccupé par la violence en Haïti et envoie une délégation

La délégation canadienne est en Haïti "pour consulter les parties prenantes sur les options visant à soutenir le peuple haïtien dans la résolution des crises humanitaires et sécuritaires et sur la façon dont le Canada peut contribuer à la réponse internationale", a déclaré le gouvernement canadien dans un communiqué jeudi.

"Le Canada et la communauté internationale sont préoccupés par la violence en Haïti, en particulier contre les femmes et les filles", a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

"Le Canada ne restera pas inactif pendant que les gangs et ceux qui les soutiennent terrorisent les citoyens d'Haïti et nous continuerons à soutenir les Haïtiens respectueux des lois pour mettre fin à la crise dans leur pays", a-t-elle ajouté.

L'annonce intervient un jour après que les plus hauts généraux canadiens et américains aient tenu un appel pour discuter de la situation en matière de sécurité, après que les responsables haïtiens aient, au début du mois, exhorté les deux nations à prendre l'initiative de former une soi-disant force de frappe pour cibler les gangs.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu à Ottawa jeudi pour rencontrer Joly et d'autres hauts fonctionnaires canadiens sur une série de questions, dont Haïti.

Les États-Unis ont déclaré qu'ils étaient confiants de décrocher une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et de trouver des nations pour diriger une force d'intervention au début du mois de novembre pour faire face à la crise de l'île.

"Nous discutons entre nous mais aussi ... avec de nombreux autres pays pour savoir qui pourrait être prêt à participer à une telle mission, ainsi que pour savoir qui la dirigera", a déclaré M. Blinken lors d'une conférence de presse à Ottawa. "C'est un travail en cours".

Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la semaine dernière des sanctions à l'encontre de toute personne menaçant la paix ou la stabilité d'Haïti, citant comme première cible l'un des gangsters les plus puissants du pays.

Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques, est aux prises avec une catastrophe humanitaire de plus en plus grave depuis l'assassinat du président l'année dernière et le tremblement de terre meurtrier qui a déclenché le chaos.

Des gangs bloquent l'accès à un terminal de carburant clé pour protester contre la décision du gouvernement de réduire les subventions aux carburants, asséchant ainsi l'approvisionnement en essence et en diesel. Les Haïtiens sont également confrontés à une pénurie d'eau potable dans un contexte d'épidémie mortelle de choléra et à un manque de nourriture.