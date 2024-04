Le Canada fournira jusqu'à 5 milliards de dollars canadiens (3,6 milliards d'euros) en garanties de prêt pour permettre aux groupes autochtones d'investir dans des projets énergétiques tels que des projets pétroliers et gaziers, a déclaré le gouvernement libéral dans son budget annuel mardi.

En théorie, cette évolution devrait se traduire par d'importantes opportunités d'investissement, qu'il s'agisse de l'oléoduc Trans Mountain, propriété du gouvernement, ou du gazoduc Coastal GasLink de TC Energy.

Le gouvernement libéral, arrivé au pouvoir fin 2015, a investi des milliards de dollars pour améliorer les conditions de vie des Premières Nations du Canada, qui présentent des niveaux de pauvreté plus élevés et une espérance de vie plus faible que les autres Canadiens.

"Le programme (de prêt) serait agnostique sur le plan sectoriel pour les projets naturels et énergétiques afin de donner la priorité aux réconciliations économiques", indique le document budgétaire

Pour les entreprises du secteur de l'énergie, les partenariats autochtones permettent d'injecter des capitaux et d'accélérer l'approbation des projets par les gouvernements provinciaux qui, dans certains cas, exigent une participation des Premières nations.

Une garantie de prêt fédérale permettrait aux Premières nations d'emprunter à des taux favorables, ce qui leur permettrait de réaliser des bénéfices, selon les experts.

(1 $ = 1,3823 dollar canadien)

(Reportage de David Ljunggren, édition de Denny Thomas)

