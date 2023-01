Le Canada va exiger un test COVID négatif aux voyageurs de Chine

1er janvier (Reuters) -

Les voyageurs souhaitant se rendre au Canada depuis la Chine devront présenter un test du COVID-19 négatif datant d'au plus tard deux jours avant leur vol, a fait savoir samedi le gouvernement canadien, imitant d'autres pays ayant pris des mesures sanitaires face à la résurgence de l'épidémie en Chine.

La mesure décidée par Ottawa entrera en vigueur jeudi, pour une durée initiale de 30 jours, et s'appliquera à tous les voyageurs âgés de 2 ans et plus. (Reportage David Shepardson; version française Jean Terzian)