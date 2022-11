Le Canada va investir 1,6 milliard de dollars canadiens dans la première stratégie nationale d'adaptation au climat

Comme de nombreux pays dans le monde, le Canada voit une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique. Selon le gouvernement, les pertes annuelles moyennes dues aux catastrophes devraient atteindre 15,4 milliards de dollars canadiens d'ici 2030.

L'objectif de la stratégie d'adaptation est d'aider à réduire ces pertes grâce aux politiques et aux investissements fédéraux. Les recherches montrent que chaque dollar dépensé pour des mesures d'adaptation permet d'économiser jusqu'à 15 $CAN en coûts, y compris les avantages directs et indirects pour l'ensemble de l'économie, a déclaré le gouvernement.

"La lutte contre les changements climatiques est arrivée à notre porte. Nous devons non seulement réduire les émissions qui causent le changement climatique, mais nous devons aussi nous adapter aux changements qui s'annoncent", a déclaré le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, dans un communiqué.

La mise en œuvre de nouvelles normes relatives aux inondations et aux incendies de forêt pour les nouvelles constructions, par exemple, pourrait permettre au Canada d'économiser environ 4,7 milliards de dollars canadiens par an, selon le communiqué, tandis que les forêts urbaines de la ville de Toronto ont permis de réduire les coûts de refroidissement, d'améliorer la qualité de l'air et de réduire les pressions sur l'infrastructure des eaux pluviales.

La stratégie se concentre sur cinq domaines prioritaires : l'amélioration de la santé, la construction et le maintien d'infrastructures publiques résilientes, la protection de la nature et de la biodiversité, le soutien de l'économie et la réduction de l'impact des catastrophes liées au climat.

Ottawa a jusqu'à présent affecté 8 milliards de dollars canadiens de fonds fédéraux à l'adaptation et à la résilience aux catastrophes, selon le communiqué.

Le gouvernement fédéral a passé deux ans à consulter les provinces, les territoires, les municipalités et les groupes autochtones au sujet de la stratégie, et ils auront maintenant 90 jours pour faire des commentaires.

Le ministre de la Protection civile Bill Blair, s'exprimant depuis l'Île-du-Prince-Édouard qui a été frappée par l'ouragan Fiona en septembre, a déclaré que la stratégie renforcerait la résilience du Canada.

"Les saisons dévastatrices de feux de forêt, d'inondations et d'ouragans de l'année dernière ont démontré que des mesures urgentes sont nécessaires pour faire face à la fréquence et à la gravité accrues des catastrophes liées au climat", a déclaré M. Blair.

(1 $ = 1,3332 dollars canadiens)