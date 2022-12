Le Canada va renforcer les règles relatives aux investissements étrangers pour s'attaquer aux risques liés à la sécurité nationale

Les modifications proposées à la Loi sur Investissement Canada (LIC) comprennent le pouvoir d'imposer des conditions lors d'un examen de sécurité nationale des investissements étrangers et des sanctions plus sévères en cas de non-conformité, a déclaré le ministre canadien de l'Industrie, François-Philippe Champagne, dans un communiqué.

M. Champagne a déclaré dans le communiqué qu'une LIC actualisée aiderait le Canada à continuer d'agir de manière décisive lorsque des investissements menacent sa sécurité nationale.

Les modifications proposées à la LIC sont destinées à rendre l'examen des investissements au regard de la sécurité nationale "plus efficace et plus souple."

Le mois dernier, le Canada a ordonné à trois entreprises chinoises de se départir de leurs investissements dans les minéraux essentiels canadiens après un examen de la sécurité nationale.